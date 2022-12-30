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«МЮ» доволен арендой Диалло в «Сандерленде» – у вингера 6 голов в 18 играх Чемпионшипа. У «черных котов» нет опции выкупа

«МЮ» доволен арендой Диалло в «Сандерленде» – у вингера 6 голов в 18 играх Чемпионшипа. У «черных котов» нет опции выкупа

«Манчестер Юнайтед» доволен игрой вингера Амада Диалло за «Сандерленд». 20-летний ивуариец, выступающий за «черных котов» на правах аренды до конца сезона, забил в 18 матчах Чемпионшипа 6 голов.

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