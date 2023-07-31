smi.today

4 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Цымбал
    Иностранцы в столице нашей Родины свободно терроризируют наших детей. А полиции пофиг...?«Ну что, докатили...
  • Надежда Никитина
    Брехню не пишите.Подростка из Сама...
  • Петр Федотов
    Всех "детишек-террористов" следует судить ,исключительно в той школе, которую он хотел взорвать. И следует заботится,...Подростка из Сама...

СМИ: Зеленский может лично приехать для выступления на Генассамблее ООН в сентябре

СМИ: Зеленский может лично приехать для выступления на Генассамблее ООН в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский может лично приехать в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, запланированных на сентябрь текущего года, – сообщает в понедельник, 31 июля, агентство Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх