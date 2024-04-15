В колонию отправили экс-руководителей клиники Мешалкина за хищение 1,8 миллиарда

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое личное мнение, что нужно проверить все частные клиники, больницы, поликлиники, реабилитационные центры и т.д. кто их создал и входит в учредители, как закупалось и за чей счет оборудование и т.д. интересного не сомневаюсь найдут немало, от вложения в них бюджетных средств, закупки оборудования и прочих нарушений. Ведь реформа в здравоохранении направлена была не на здоровье простого народа, а принуждение его обращаться в частные медицинские организации из-за развала государственной системы здравоохранения...