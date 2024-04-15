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В колонию отправили экс-руководителей клиники Мешалкина за хищение 1,8 миллиарда

В колонию отправили экс-руководителей клиники Мешалкина за хищение 1,8 миллиарда

Бывший директор клиники Мешалкина, его супруга и экс-заместитель и двое глав коммерческих организаций выслушали приговор за растрату бюджетных средств в особо крупном размере.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое личное мнение, что нужно проверить все частные клиники, больницы, поликлиники, реабилитационные центры и т.д. кто их создал и входит в учредители, как закупалось и за чей счет оборудование и т.д. интересного не сомневаюсь найдут немало, от вложения в них бюджетных средств, закупки оборудования и прочих нарушений. Ведь реформа в здравоохранении направлена была не на здоровье простого народа, а принуждение его обращаться в частные медицинские организации из-за развала государственной системы здравоохранения...
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