Песков: Путин и Трамп не обсуждали удары американским дальнобойным оружием по РФ

Global Look Press/Kremlin Pool/Global Look Press Тема применения дальнобойного вооружения производства США для ударов вглубь РФ не обговаривалась в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа 12 февраля.
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