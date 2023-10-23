Заявления байдена и зависшие транши

ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Оба конфликта, в которые сейчас втянуты США – условно «Украинский», хотя это конфликт за доминирование в Западной Евразии и Причерноморье, и безусловно «Ближневосточный», потому что речь идет о сохранении США как игрока на Ближнем, а в перспективе, - и Среднем Востоке – имеют существенные различия, в действительности, отражающие изменение глобальной ситуации за последний 3-4 года.