Жителей США припугнули закрытием больниц из-за изменения климата

Руководители в системе здравоохранения США уже столкнулись и еще столкнутся с климатическими испытаниями и должны будут принимать серьезные, зачастую радикальные меры для того, чтобы справиться с угрозой, предупреждают климатологи, 13 июля сообщает сетевое издание Green Queen.
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