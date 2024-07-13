Жителей США припугнули закрытием больниц из-за изменения климата

Руководители в системе здравоохранения США уже столкнулись и еще столкнутся с климатическими испытаниями и должны будут принимать серьезные, зачастую радикальные меры для того, чтобы справиться с угрозой, предупреждают климатологи, 13 июля сообщает сетевое издание Green Queen.