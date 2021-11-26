Видео: Молодой тюлень увидел дайвера и решил составить ему компанию

Видео: Молодой тюлень увидел дайвера и решил составить ему компанию

Фотограф Брайан Мэтьюз прилетел на остров Фарн, относящийся к британскому графству Нортамберленд, чтобы сделать несколько колоритных снимков, а получил один из самых милых видеороликов: во время дайвинга к нему приплыл длинномордый тюлень и составил человеку компанию.

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