Видео: Молодой тюлень увидел дайвера и решил составить ему компанию

Фотограф Брайан Мэтьюз прилетел на остров Фарн, относящийся к британскому графству Нортамберленд, чтобы сделать несколько колоритных снимков, а получил один из самых милых видеороликов: во время дайвинга к нему приплыл длинномордый тюлень и составил человеку компанию.
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