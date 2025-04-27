Раздосадованный Трамп пророчит нам ещё три года Спецоперации

Рейтер добыл список требований, которые США собирались предъявить Украине и России. Идея Трампа была такой: он предлагает Зеленскому и Путину компромисс, то есть сделку терпимую, но неприятную для обоих сторон.
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