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Трамп больше не стремится усадить Иран за стол переговоров

Трамп больше не стремится усадить Иран за стол переговоров

Новый обмен ударами на Ближнем Востоке. Этой ночью США атаковали объекты ПВО, радиолокационные системы, минные установки и другие объекты Корпуса стражей исламской революции.

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