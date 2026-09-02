Трамп больше не стремится усадить Иран за стол переговоров

Новый обмен ударами на Ближнем Востоке. Этой ночью США атаковали объекты ПВО, радиолокационные системы, минные установки и другие объекты Корпуса стражей исламской революции.
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