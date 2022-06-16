Причины нарциссизма: откуда берется завышенное самомнение?

Причины нарциссизма берут своё начало в детстве и по мере взросления способны приумножаться. Фундамент завышенного мнения строится сразу на нескольких аспектах и выделить какой-то один бывает крайне сложно.
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