В Бобруйске прошло мероприятие, посвященное Дню пожарной службы Республики Беларусь.

Это праздник профессионалов, посвятивших себя благородному делу - спасению жизни человека.Значимое событие собрало в пожарной части №1 Бобруйского гарнизона работников и ветеранов службы, которые в течение многих лет неустанно трудятся на благо общества, обеспечивая безопасность граждан и защищая их жизни и имущество от огненной стихии.