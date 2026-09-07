В результате налета дронов на Севастополь погибла девочка, еще трое пострадали

Вечером 6 сентября в Севастополе была объявлена воздушная тревога около 21:50. В течение ночи и раннего утра ранее уже звучали сигналы тревоги, первый из которых начался в 00:55 и завершился в 01:25, второй — с 02:48 до 02:57.