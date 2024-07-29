С глубоким прискорбием администрация района сообщила о трагической гибели нашего земляка, бойца СВО Александра Валерьевича Дмитриенко.
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С глубоким прискорбием администрация района сообщила о трагической гибели нашего земляка, бойца СВО Александра Валерьевича Дмитриенко.