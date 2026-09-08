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Ивановские новости

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Водителей предупреждают об ограничении движения в центре Шуи 12 сентября

Водителей предупреждают об ограничении движения в центре Шуи 12 сентября

12 сентября в Шуе пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. В связи с этим въезд транспорта на Центральную и Театральную площади будет ограничен.

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