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Царьград

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Путин поставил задачу снизить бедность в России к 2030 году

Путин поставил задачу снизить бедность в России к 2030 году

Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России во II квартале 2026 года до 7,0% с 7,4% годом ранее.

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