Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚡️В Симферополе Киевский районный суд отправил под стражу на два месяца троих подозреваемых в подготовке теракта в отношении одного из руководителей Крыма Об этом «Крым 24» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
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