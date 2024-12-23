Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

АЖ

Александр Жигилий

Любой захват, без присутствия там террористов- это государственный терроризм! Или провокация против России, с целью. Простить долг за газ, выйти сухой из воды, получить прямую поддержку ЕС и облить дерьмом Россию! Не попали ей про"Орешник" напомнить и наши войска в Приднестровье