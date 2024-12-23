Об этом 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации:"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии М.
Румынка Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Санду доиграется, больно резвой стала!!!!
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
А эта девица замужем или старая дева?
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14 час.
АЖ
Александр Жигилий
Любой захват, без присутствия там террористов- это государственный терроризм! Или провокация против России, с целью. Простить долг за газ, выйти сухой из воды, получить прямую поддержку ЕС и облить дерьмом Россию! Не попали ей про"Орешник" напомнить и наши войска в Приднестровье
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10 час.
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