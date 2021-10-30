У лучшего снайпера прошлого сезона КХЛ Яшкина 0+0 и «минус 3» в 6 играх за «Аризону»

Форвард «Аризоны» Дмитрий Яшкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (0:2).

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