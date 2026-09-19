Фигуристка Захарова: в этом сезоне я не могу себе дать никаких поблажек

Российская фигуристка Мария Захарова поделилась ожиданиями от нового сезона. «Если тот сезон я больше выходила и всё же могла себе дать поблажку, потому что он был первый после тяжёлого перерыва для меня, то в этом сезоне я не могу себе дать никаких поблажек.