Фигуристка Захарова: в этом сезоне я не могу себе дать никаких поблажек

Российская фигуристка Мария Захарова поделилась ожиданиями от нового сезона. «Если тот сезон я больше выходила и всё же могла себе дать поблажку, потому что он был первый после тяжёлого перерыва для меня, то в этом сезоне я не могу себе дать никаких поблажек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Маск: сторонники ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
- ОЖ Маск заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым