Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась осмотрел с воздуха масштабы работ по уборке Черноморского побережья от мазута

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась осмотрел с воздуха масштабы работ по уборке Черноморского побережья от мазутаПервый вице-губернатор и руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась совместно с замначальника ГУ МЧС России по краю Алексеем Мельниковым сегодня осмотрели с борта вертолёта береговую линию от села Сукко до Тамани.