Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valet
    Ну и где описана причина, согласно заголовка????! Вы что пишите одно то же, что уже известно про уборку пляжа??? Где ...Стали известны ре...
  • Наталья Середа
    Если мэр города арестован, аоестованы должны быть и милиция и прокурор города.Без них ничего не совершалосьСтали известны по...
  • Владимир Акулов
    Эти телефонные мошенничества показали , как много дураков на свете...И огромные деньги потраченные этими ...Многодетная семья...

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась осмотрел с воздуха масштабы работ по уборке Черноморского побережья от мазута

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась осмотрел с воздуха масштабы работ по уборке Черноморского побережья от мазута

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась осмотрел с воздуха масштабы работ по уборке Черноморского побережья от мазутаПервый вице-губернатор и руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась совместно с замначальника ГУ МЧС России по краю Алексеем Мельниковым сегодня осмотрели с борта вертолёта береговую линию от села Сукко до Тамани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх