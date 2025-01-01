Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась осмотрел с воздуха масштабы работ по уборке Черноморского побережья от мазута

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась осмотрел с воздуха масштабы работ по уборке Черноморского побережья от мазутаПервый вице-губернатор и руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась совместно с замначальника ГУ МЧС России по краю Алексеем Мельниковым сегодня осмотрели с борта вертолёта береговую линию от села Сукко до Тамани.
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