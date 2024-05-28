13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна

Завораживающие оптические боди-арт иллюзии. Художник Дайн Юн – настоящий мастер иллюзий. Он удивительным образом комбинирует фотографии и акварель, создавая сюрреалистические картины на которых пейзажи, лица, руки, глаза.
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