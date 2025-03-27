Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Дрожжи взломали код эволюции? Неожиданный результат эксперимента, который никто не планировал

Дрожжи взломали код эволюции? Неожиданный результат эксперимента, который никто не планировал

Знаете, эволюция — штука хитрая. Мы привыкли думать о ней как о медленном, почти незаметном процессе: крошечные изменения накапливаются поколение за поколением, пока, спустя миллионы лет, не появится что-то совершенно новое.

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