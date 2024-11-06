Капитализация токена криптодетектива ZachXBT превысила $15 млн в моменте

В августе 2024 года известный в криптосообществе криптовалютный эксперт по кибербезопасности блокчейна и криптовалют под псевдонимом ZachXBT создал NFT под названием 243M Theft на NFT-маркетплейсе Zora, используя результаты своего расследования кражи криптоактивов у протокола Genesis.