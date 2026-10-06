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За рулем

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Новый пикап Mazda BT-50 придется ждать до 2028 года, но главная интрига не в сроках

Mazda официально подтвердила разработку среднеразмерного пикапа BT-50 следующего поколения.Рендер пикапа Mazda BT-50.

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