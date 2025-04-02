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Царьград

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Первое ДТП с участием самоката зарегистрировали в Новосибирске

Первое ДТП с участием самоката зарегистрировали в Новосибирске

В момент аварии на самокате находились два человека.В Новосибирске 28 марта официально стартовал сезон электросамокатов.

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