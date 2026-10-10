Морская лилия подсказала ученым конструкцию подводного робота с двумя приводами / © NCSU Прототип вдохновлен морскими лилиями — беспозвоночными, которые способны перемещаться в разных направлениях и зависать в толще воды, координируя движения своих конечностей.
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