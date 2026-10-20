Модель доступна в комплектации Luxury, включающей 18-дюймовые литые диски, панорамную крышу с электроприводом, обивку сидений черной эко-кожей, двухзонный климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, бесключевой доступ, электроподогрев передних сидений, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки занавесочного типа и комплекс систем активной безопасности.
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