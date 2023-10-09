Полицейскими в Самарской области из незаконного оборота изъято около 3 кг наркотических средств

В начале текущего месяца во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту в районе села Зелёновка Ставропольского района остановили для проверки документов водителя, управлявшего автомобилем Skoda Octavia.
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