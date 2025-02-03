Трамп заставил Панаму капитулировать и "плюнуть" на Китай

Aнатолий Райков

Заманали уже совсем США.Один у власти был,по всему миру всем свою дерьмократию навязывал.Позорно военные бежали из Афгана.Теперь этот заступил,что можно ожидать от него?Запомни Трамп,из флага США,получится одна тельняшка,правда красного цвета и 25 пагонов прапорщика,так что 51-й штат будет уже лишний.И в Арктику не суйтесь замёрзните в живую.https://rutube.ru/video/ac1b103e03814e68fe0301d5f6bac0c4/?t=8&r=plwd