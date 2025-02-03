Прошло чуть более месяца с тех пор, как Дональд Трамп, на тот момент еще не занявший президентский пост, впервые заявил о планах вытеснить китайский бизнес из зоны Панамского канала.
Трамп заставил Панаму капитулировать и "плюнуть" на Китай
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Вот что значит...когда совершенно нет СУВЕРЕНИТЕТА.....
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4 д.
Aнатолий Райков
Заманали уже совсем США.Один у власти был,по всему миру всем свою дерьмократию навязывал.Позорно военные бежали из Афгана.Теперь этот заступил,что можно ожидать от него?Запомни Трамп,из флага США,получится одна тельняшка,правда красного цвета и 25 пагонов прапорщика,так что 51-й штат будет уже лишний.И в Арктику не суйтесь замёрзните в живую.https://rutube.ru/video/ac1b103e03814e68fe0301d5f6bac0c4/?t=8&r=plwd
ТВОИ ЛЮДИ СЕВЕР...АРХАНГЕЛЬСКИЕ МУЖИКИ. ТРИЛОГИЯ.
RUTUBE
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4 д.
Aнатолий Райков
Мжет прибрежные зоны США смыть к едреней фене,а заодно и нАглию зацепить.Уж очень западники развонялись.А кто дал право США комадовать всем миром?
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4 д.
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