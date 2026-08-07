Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Земледелие" за секунды создало "поле смерти", где сгорела техника ВСУ

"Земледелие" за секунды создало "поле смерти", где сгорела техника ВСУ

Бойцы 40-го инженерно-саперного полка группировки войск "Центр", применяя инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", за короткое время превращают участки местности в смертоносные ловушки для противника.

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