Pro-версия смартфона Xiaomi Redmi Turbo 4 получит батарею на 7500 мАч и чип Snapdragon 8s Gen 4

Инсайдер Smart Pikachu сообщил, что Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч — это станет рекордом для линейки и ещё одним примером использования кремний-углеродной батареи, которая позволяет встраивать большую ёмкость без увеличения толщины корпуса.