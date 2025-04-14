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Pro-версия смартфона Xiaomi Redmi Turbo 4 получит батарею на 7500 мАч и чип Snapdragon 8s Gen 4

Pro-версия смартфона Xiaomi Redmi Turbo 4 получит батарею на 7500 мАч и чип Snapdragon 8s Gen 4

Инсайдер Smart Pikachu сообщил, что Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч — это станет рекордом для линейки и ещё одним примером использования кремний-углеродной батареи, которая позволяет встраивать большую ёмкость без увеличения толщины корпуса.

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