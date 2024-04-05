Главные фильмы апреля 2024 по версии «Культуромании»

Апрель оказался щедрым на зарубежные кинопрокатные новинки: вместе с российскими проектами в кинотеатрах стартует новый фильм Гая Ричи, режиссерский дебют «миллионера из трущоб» и многомиллионный блокбастер о последних днях существования США.