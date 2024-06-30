Полицейский в Нью-Йорке застрелил 13-летнего подростка с муляжом пистолета

В штате Нью-Йорк произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Сотрудник полиции в городе Ютика смертельно ранил 13-летнего мальчика Найю Мвея, когда тот показал предмет, похожий на оружие.
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