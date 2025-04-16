Bloomberg: Америка снизила требования для Киева по возврату помощи до 100 млрд

Вашингтон сократил требуемую сумму к возврату Украиной средств за выделенную ей помощь. К решению снизить сумму с 300 до 100 миллиардов долларов администрация президента Соединенных Штатов Америки пришла после переговоров с украинскими властями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии