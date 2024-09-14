🚘 В Ленинском районе произошло ДТП: два человека пострадали Вчера вечером на трассе «Таврида» произошло столкновение легковушки с КАМАЗом, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
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🚘 В Ленинском районе произошло ДТП: два человека пострадали Вчера вечером на трассе «Таврида» произошло столкновение легковушки с КАМАЗом, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.