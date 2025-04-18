Политолог Михайлов объяснил арест месторождения лития на Украине

Арест месторождения лития в Кировоградской области властями Украины прежде всего направлен, конечно, на исполнение определённых договорённостей с президентом США Дональдом Трампом, заявил RT политолог Евгений Михайлов.
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