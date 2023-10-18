Самолёт с игроками ХК "Сибирь" приземлился в Казани вместо Нижнего Новгорода

Команда отправилась на игру в Нижний Новгород, но лайнеру пришлось садиться в Казани.Непогода в Нижнем Новгороде, куда отправилась на матч хоккейная команда "Сибирь", заставила самолёт сменить курс и совершить вынужденную посадку в Казани.