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Самолёт с игроками ХК "Сибирь" приземлился в Казани вместо Нижнего Новгорода

Самолёт с игроками ХК "Сибирь" приземлился в Казани вместо Нижнего Новгорода

Команда отправилась на игру в Нижний Новгород, но лайнеру пришлось садиться в Казани.Непогода в Нижнем Новгороде, куда отправилась на матч хоккейная команда "Сибирь", заставила самолёт сменить курс и совершить вынужденную посадку в Казани.

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