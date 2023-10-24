Два человека пострадали в ДТП на Южной окружной в Рязани

Авария произошла в понедельник, 23 октября, в 09:40 на 193 километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 39-летний рязанец за рулём «Ниссан» врезался в «Ауди А6» под управлением 29-летнего жителя Ульяновской области.