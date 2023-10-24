62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

157 подписчиков

Два человека пострадали в ДТП на Южной окружной в Рязани

Два человека пострадали в ДТП на Южной окружной в Рязани

Авария произошла в понедельник, 23 октября, в 09:40 на 193 километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 39-летний рязанец за рулём «Ниссан» врезался в «Ауди А6» под управлением 29-летнего жителя Ульяновской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх