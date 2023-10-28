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Пронедра

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Чего ожидать москвичам от будущей зимы

Чего ожидать москвичам от будущей зимы

Чего ожидать москвичам от будущей зимы Елена ВайленкоЗима придет в Москву с обильными снегопадами и резкими изменениями температуры, о чем предупредили синоптики.

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