Вакцина от коронавируса испортилась из-за аварии на сетях в Шелтозеро

Ночью 15 января часть вепсского поселения оказалась обесточена, вернуть свет смогли лишь спустя 11 часов Хранившаяся в шелтозерской амбулатории вакцина против коронавируса пришла в негодность из-за аварийного отключения электроэнергии в поселении.
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