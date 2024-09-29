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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о Деанджело в КХЛ: «Удивлен тому, что именно СКА его забрал. Почему проспали в Уфе – загадка, там на большинство выходят 5 форвардов»

– Удивлены, что защитник уровня НХЛ в расцвете сил приехал в КХЛ? – Удивлен тому, что его забрал именно СКА.

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