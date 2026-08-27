Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» скорректировали расписание из-за ограничений воздушного пространства

Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» объявили о корректировках в расписании рейсов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в нескольких регионах страны.
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