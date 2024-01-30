В России установлены квоты на ввоз семян из недружественных стран

Правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Временные ограничения будут действовать до конца 2024 года, они распространяются на семена пшеницы, картофеля, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии