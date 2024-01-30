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Мировое обозрение

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В России установлены квоты на ввоз семян из недружественных стран

В России установлены квоты на ввоз семян из недружественных стран

Правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Временные ограничения будут действовать до конца 2024 года, они распространяются на семена пшеницы, картофеля, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.

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