В мировой прокат выходит фильм о Владимире Путине, созданный искусственным интеллектом

Осенью этого года анонсирован выход в мировой кинопрокат фильма о Владимире Путине. Главная интрига данного фильма заключается не столько в его сюжете, а в том каким образом он был снят … Новый фильм о президенте России выйдет в прокат сразу в 35 странах мира, все изображения в этой ленте будут не настоящие, они были сгенерированы с использованием искусственного интеллекта.