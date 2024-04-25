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В мировой прокат выходит фильм о Владимире Путине, созданный искусственным интеллектом

В мировой прокат выходит фильм о Владимире Путине, созданный искусственным интеллектом

Осенью этого года анонсирован выход в мировой кинопрокат фильма о Владимире Путине. Главная интрига данного фильма заключается не столько в его сюжете, а в том каким образом он был снят … Новый фильм о президенте России выйдет в прокат сразу в 35 странах мира, все изображения в этой ленте будут не настоящие, они были сгенерированы с использованием искусственного интеллекта.

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