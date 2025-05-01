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Какой сегодня день: 2 мая

Какой сегодня день: 2 мая

2 мая отмечается Всемирный день тунца. Он был учреждён для повышения осведомлённости населения планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами.

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