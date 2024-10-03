Катя Лель сделала очередное неожиданное заявление Певица напомнила о своей исключительной связи с внеземными цивилизациями.
Катя Лель сделала очередное неожиданное заявление
Комментарии
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Сергей
Вот бы узнать че она курит!!! Чтоб тоже в астрал на связь выйти!!!
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12 час.
Юрий Ильинов
Зачем курить? Находи в интернете "Астральный паломник". Научит. Будешь по ночам на макушке Останкинской телебашни с новыми друзьями встречаться.
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10 час.
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