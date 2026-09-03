Новокузнецк и Воскресенск предсказывают успешный сезон в спорте

Команды из Новокузнецка и Воскресенска начинают сезон с хорошей базой и минимальными изменениями. Эксперты прогнозируют их успешное выступление, однако для точной оценки понадобится анализ первых 8-10 игр, чтобы выявить слабые стороны и недочеты команд.