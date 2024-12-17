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Петербургский дневник

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В Петербурге водителей предупредили об очистке от снега кровель домов в зоне платной парковки

В Петербурге водителей предупредили об очистке от снега кровель домов в зоне платной парковки

Все данные размещены на официальном сайте парковочного пространства В Петербурге снова начали информировать владельцев автомобилей о проведении очистки от снега крыш многоквартирных домов в зонах платной парковки.

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