В Петербурге водителей предупредили об очистке от снега кровель домов в зоне платной парковки

Все данные размещены на официальном сайте парковочного пространства В Петербурге снова начали информировать владельцев автомобилей о проведении очистки от снега крыш многоквартирных домов в зонах платной парковки.
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