В Ленобласти назвали сумму выплаченных штрафов за нарушение правил обращения с отходами

В Ленинградской области в 2024 году благодаря использованию фото- и видеофиксации удалось поймать в три раза больше нарушителей, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, сообщили в региональном комитете по госэконадзору.
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